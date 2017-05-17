NBA》季後賽10連勝 勇士史上排名第二

勇士靠著史提芬柯瑞(右)與杜蘭特，西區決賽第二戰擊潰馬刺，季後賽取得10連勝佳績，名列NBA史上第二。(美聯社資料照)

勇士17日136比100擊潰馬刺，西區決賽取得2比0領先優勢，更重要的是勇士本季季後賽已拿下10連勝，史上排名第二。

季後賽最長連勝紀錄的是1989年與2001年的湖人11連勝，去年的騎士與2012年的馬刺都以10連勝並列第二，如今勇士追上了騎士和馬刺的腳步，如果能在21日的客場第三戰擊敗馬刺，就能與湖人共享紀錄。

如果加上例行賽的話，勇士從3月15日開始至今的26場比賽只輸給爵士1場，近況好到不行，尤其是此役大勝對手36分，創下隊史1948年以來最大季後賽勝分紀錄。

此外，根據統計，NBA史上在分區決賽取得2比0領先優勢的球隊，最終闖進總決賽的機率高達92.45%，馬刺想要翻盤的機會恐怕微乎其微了。

(中時電子報)