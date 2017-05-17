爆C肝群聚感染 維蓮診所病患湧衛生所驗血

民眾到楊梅衛生所抽血檢查。（楊明峰攝）

桃園市楊梅區維蓮診所爆發C型肝炎群聚感染，楊梅區衛生所17日上午有50多名民眾前往抽血檢查，比平常的看診數成長不少。有民眾表示，記得去該診所打針時，有看到護士拆封換新針頭，爆發事件後，也搞不清楚哪個環節出錯，如果是真的為了省錢，不換針頭，那真是太無良了。也有民眾表示，C肝潛伏期為6個月，如果感染早就中了，保險起見也來抽血檢查。

另外有民眾說，新聞爆發前，地方就傳言維蓮診所爆發C肝，原本認為事情沒這麼嚴重，看到新聞後，才知道這麼嚴重。

(中時)