不滿樓下看電視太大聲 男子買汽油縱火被逮

楊姓男子不滿樓下林姓老翁深夜看電視太大聲，到加油站買汽油縱火。（曹明正翻攝）

高巿鹽埕區府北路一處大樓本月10日凌晨傳出火苗，75歲林姓屋主原認為是電線走火，但消防局火調科鑑驗發現有汽油成分，轄區警方調閱監視器，查出同大樓44歲楊姓男子不滿重聽的林翁深夜看電視太大聲才縱火，16日逮人後17日檢方依公共危險罪聲押楊男獲准。

10日凌晨1時許，林翁住處所在8樓鐵門竄出火苗，警消滅火後，林翁表示應該是大門邊老舊日光燈電線走火引起，不過高巿消火調科3天後驗出火場有汽油成分，案情急轉直下，轄區鹽埕警分局偵查隊調閱大樓監視器，發現大樓9樓44歲楊姓住戶案發前背著提袋、騎單車離開，20分鐘返回住所不久大樓即失火，調閱附近加油站影像，果然發現他曾在前金區加油站買汽油。

檢警16日逮人，於楊男住處扣獲犯案時使用的打火機、加油發票等，他坦承因林翁深夜看電視太大聲，多次勸阻無效才縱火想警告對方。據了解，林翁因重聽，長期看電視睡著引發楊男不滿，檢方17日聲押楊男獲准。

(中時)