新學年教科書小漲 家長要多付5到10元

106學年國中小教科書價格小幅上漲！教育部國教署長邱乾國今天說，今年國中小教科書已經完成議價，國小低年級教科書每套約300多元、中高年級為500多元、國中為600到680元，僅比去年多5到10元，調漲幅度非常小。

現在國中小學教科書議價是由各縣市輪流承辦，今年桃園市負責。不過邱乾國說，價格和品質是有連帶關係的，但現在承辦議價的縣市，都不想在自己負責時漲價，這不是好的發展。

對於國中小教科書的議價，邱乾國說，教育部研議設立長期、穩定的負責機構，譬如設在國家教育研究院底下的教科書研究中心，每年依據實際狀況來決定教科書價格，不過怎麼推動還要再討論。

此外，邱乾國也說，目前教科書計價公式從91學年使用迄今，有關教科書研發、管銷及運輸部分等計價公式已使用15年，但外在環境已有很大變化，譬如因為少子化學生數少了很多，書商的生產成本提高不少，目前正在考慮是否要調整計價公式。

邱乾國說，現在國中小教科書的印製有很多細節關定，包括要用幾磅的紙及印幾頁等，都有限制，但社會期待看到更具美感的教科書，因此教育部打算放寬這些限制，讓書商編書時有大一點彈性。

(中時)