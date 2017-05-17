台中文化局採購案遭議員質疑圖利廠商

市議員黃馨慧（中）今日質詢時，質疑文化局的採購案圖利特定廠商。(陳世宗攝)

台中市議員黃馨慧等人，今天(17日)關心台中市政府文化局採購標案，質疑有圖利特定廠商之嫌！市府文化局說，該局各類採購皆依「政府採購法」辦理，以公平、公開之採購程序，辦理上網公告招標作業；遠景在中央、各縣市皆有得標記錄，且在局長王志誠上任前，已曾得標過文化局案件，相關程序均依法進行，以專業掛帥，絕無私相授受。

台中市議會今日進行教育文化部分業務質詢，市議員黃馨慧、顏莉敏等人關心文化局的採購標案！黃馨慧說，去年11月由某出版社出版的《行走的詩：獻給臺中的五十首地景詩》，局長以筆名掛名作者、主編，是否涉嫌圖利？有無領取版稅或其他費用？

黃馨慧說，該出版社宛若小李飛刀，命中率百分百，兩年來除獲文化局13案3353萬元，另一家公司標得6案576萬元等。王局長好友開設的三家公司，共計得標金額4330萬元；這20個標案中有14案採限制性招標，資本額僅250萬的遠景多次擊敗時報、聯經、五南圖書等資本額超過上千萬、上億元的強手搶下標案。

文化局表示，各項出版編印計畫之採購，均依據「政府採購法」相關規定辦理，以公平、公開的採購程序，辦理上網公告招標作業，並成立採購評選委員會，聘請內外聘專家學者擔任評選委員，依標案訂定的評選項目、評選標準及評選方式進行評分，確保採購品質。

文化局說，遠景出版社成立逾四十年，出版書籍無數，具文化出版的專業性；遠景取得包括文資局、台灣文學館、新北市、台南市、屏東縣等全國中央與地方標案，並非僅台中市，且在王局長上任前，遠景即已曾標得文化局案子，相關程序均依法進行，以專業掛帥，絕無私相授受。

(中時)