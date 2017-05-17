醫界呼籲 WHO不應遺棄台灣

民進黨立委劉建國、台灣健康空氣行動聯盟、台灣婦產科醫學會等醫界及民間團體17日在立法院召開「號召全民521挺台灣加入WHO，全球防疫不缺漏」記者會，劉建國（右3）、台大公衛學院副院長詹長權（右2）與台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤（右）等人喊口號，呼籲WHO不應遺棄台灣。（劉宗龍攝）

民進黨立委劉建國、台灣健康空氣行動聯盟、台灣婦產科醫學會等醫界及民間團體17日在立法院召開「號召全民521挺台灣加入WHO，全球防疫不缺漏」記者會，劉建國（右3）、台大公衛學院副院長詹長權（右2）與台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤等人喊口號，呼籲WHO不應遺棄台灣。

(中時)