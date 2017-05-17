取締改裝車挨批「戒嚴」 朱立倫：堅持原則去做

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取締改裝車挨批「戒嚴」 朱立倫：堅持原則去做
新北市長朱立倫今天上午赴淡水出席淡二漁港遊艇專用碼頭啟用典禮。（譚宇哲攝）

新北市府5月起加強取締不當改裝排氣管的噪音車輛，規定於晚上10點到隔天上午6點間不可上路，否則將依法開罰3000元，遭熱愛改裝車的藝人陳為民痛批市長朱立倫此舉是「戒嚴」。朱立倫今天上午赴淡水出席市政活動時受訪表示，自由必須在法律範圍內，不要造成其他市民干擾，會堅持原則去做。

朱立倫表示，市府尊重每一位市民的自由，但自由必須在法律的範圍內，不要造成其他朋友或市民的干擾，改裝車若有嚴重噪音，並且在夜間10點到隔天早上6點行駛的話就必須嚴格取締，「保障其他市民的安寧是市府嚴格執法重要責任，我們會堅持這個原則去做」。

(中時)

關鍵字：朱立倫新北勢戒嚴改裝車
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