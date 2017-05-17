蘇澳區漁會賄選疑雲 宜檢調大規模搜查
宜蘭縣檢、警、調今天大規模搜查蘇澳區漁會，偵辦不久前所舉行蘇澳區漁會選舉恐涉及賄選弊案。然而，新任總幹事陳春生矢口否認涉嫌賄選，表示沒有這回事。
蘇澳區漁會在3月中進行漁會選舉，並在4月初召開第19屆第1次理、監事會，選出新任理事長、總幹事、常務監事等漁會三巨頭，結果由原當權派大獲全勝，繼續掌握漁會大權，如今卻傳出賄選疑雲。
蘇澳區漁會重新改選理、監事的結果，原理事長陳春生轉為總幹事，曾連續當了5屆總幹事的林月英則轉為常務監事，另原理事蔡源龍則當選理事長。
不過這場看似平順的改選，卻隱藏賄選疑雲，宜蘭地檢署今天大動作指揮宜蘭縣調查站、縣刑大等多名幹員，前往蘇澳區漁會執行搜索，並將19名相關人員帶回約談。
據了解，原本就要被直接帶回約談的新任總幹事陳春生對檢、調人員表示，漁會方面已經事先排定要與代理縣長吳澤成討論漁港改善工程事項，經商量後，檢調同意先讓陳春生會同漁會人員前往縣府，待與縣長討論結束後，再由陪同前往縣府的調查局幹員直接帶回縣調站。
陳春生在結束縣府的會議，面對等在會議室門口的媒體記者詢問是否涉及賄選並遭約談時，他矢口否認，一再表示沒有這回事，但也隨即被調查員帶走。
(中時)
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