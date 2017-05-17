「炸得你下輩子不敢投胎」莽女臉書嗆男判拘役

30歲鄭女和呂姓男子有糾紛，透過臉書向呂男嗆聲，併表示自己是「恐怖分子」，要炸得呂男「下輩子不敢投胎」，遭新北地院依恐嚇罪判拘役20日，得易科罰金。

判決指出，鄭女和呂男有宿怨，去年8月14日凌晨3時許她透過臉書向呂男傳送「拎祖媽絕對不會放過你」、「我自比恐怖份子，一出手就要炸死你全家，炸的你下輩子不敢投胎」。

法院審理時，鄭女和呂男達成和解，新北地院依恐嚇危害安全罪判拘役20日，得易科罰金，並以鄭女坦承犯錯、未受有期徒刑以上前科，宣告緩刑2年。

(中時)