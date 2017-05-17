豬哥亮明槓女兒謝金燕 全因跟「她」幼稚賭氣？

豬哥亮與謝金燕父女心結在媒體前僵持不下，被認為其實他不是在跟女兒鬥氣，而是幼稚情結作祟，跟前妻林見如鬥氣。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮15日清晨不敵癌細胞催殘，在睡夢中離世，結束傳奇的一生，而在最後的日子裡，他終於和女兒謝金燕和解，了卻一樁心願，難以想像之前父女之間曾鬧翻，心結幾乎無解，外界一度認為，豬哥亮之所以堅持要求跟謝金燕要在媒體面前相見，是為了炒新聞，但實情很可能為了「她」，而不是真的想跟女兒鬧僵。

據《鏡周刊》報導，豬哥亮一名圈內好友堅定表示，豬哥亮之所以要求跟謝金燕在媒體面前見面，不是針對女兒，而是跟孩子的媽、也是他第二任老婆林見如鬥氣，一種「她偏不讓、我就偏要」的幼稚情結，結果就是讓謝金燕夾在中間難做人。

據悉，林見如和豬哥亮當初非好聚好散，正如謝金燕在演唱會上揭露的，林見如無法忍受丈夫愛上謝金晶生母，也不想跟別的女人共享丈夫，最終夫妻情鬧僵，也讓彼此心中帶了恨意，否則其實謝金燕私下送豬哥亮生日禮物，還寫家書給爸爸，照理說父女倆要低調私下見面應該是沒問題，然豬哥亮卻公開了女兒的信，讓林見如知悉後大怒，對著女兒撂狠話，導致父女關係就此凍結。

而直到豬哥亮癌末住院，真的病危之際，謝金燕的母親才放下這場要女兒選邊站的鬥氣之爭，選擇放下宿怨，讓女兒謝金燕在最後時刻走到父親面前，盡最後一份孝道，父女心結在還來得及的時候冰釋，沒有遺憾。

(中時電子報)