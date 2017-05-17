前立委蔡豪婚變 妻子宋麗華聲請保護令
前立委蔡豪與妻子宋麗華傳出婚變！蔡豪上月26日遭宋麗華的司機林姓男子報案指控，遭蔡砸毀私人汽車玻璃，提出毀損告訴，當晚屏東警分局又接獲宋麗華報案，指蔡豪以LINE傳恐嚇簡訊威脅她，揚言潑酸，屏東警分局就近請高雄仁武分局為宋麗華製作報案筆錄，隔天法院核發緊急保護令，警方執行保護令通知蔡豪到案，但蔡迄今仍未出面說明。
宋麗華的林姓司機4月26日到鳥松分駐所所報案，指他把私人休旅車停在蔡豪與宋麗華家中的停車格，外出吃飯後回來開車，發現兩側車窗及前後擋風玻璃被砸毀，於是向警方控告蔡豪毀損。
蔡豪當晚還傳Line訊息給宋麗華，質疑她與司機有染，揚言要潑鹽酸讓宋毀容，讓她無法在屏東政壇立足，宋向屏東分局求助，屏東分局致電仁武分局協助宋麗華到鳥松分駐所報案，並幫宋聲請保護令。
蔡豪拒至警局說明，卻到高雄住處騷擾宋麗華，警方接獲報案前往處理，當面拿出保護令給蔡，但他仍拒絕簽收、直接轉身離開現場。警方表示，全案已受理，並以電話通知蔡豪到案，但蔡至今仍拒絕出面說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。