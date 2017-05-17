前立委蔡豪婚變 妻子宋麗華聲請保護令

前立委蔡豪與妻子宋麗華傳出婚變！蔡豪上月26日遭宋麗華的司機林姓男子報案指控，遭蔡砸毀私人汽車玻璃，提出毀損告訴，當晚屏東警分局又接獲宋麗華報案，指蔡豪以LINE傳恐嚇簡訊威脅她，揚言潑酸，屏東警分局就近請高雄仁武分局為宋麗華製作報案筆錄，隔天法院核發緊急保護令，警方執行保護令通知蔡豪到案，但蔡迄今仍未出面說明。

宋麗華的林姓司機4月26日到鳥松分駐所所報案，指他把私人休旅車停在蔡豪與宋麗華家中的停車格，外出吃飯後回來開車，發現兩側車窗及前後擋風玻璃被砸毀，於是向警方控告蔡豪毀損。

蔡豪當晚還傳Line訊息給宋麗華，質疑她與司機有染，揚言要潑鹽酸讓宋毀容，讓她無法在屏東政壇立足，宋向屏東分局求助，屏東分局致電仁武分局協助宋麗華到鳥松分駐所報案，並幫宋聲請保護令。

蔡豪拒至警局說明，卻到高雄住處騷擾宋麗華，警方接獲報案前往處理，當面拿出保護令給蔡，但他仍拒絕簽收、直接轉身離開現場。警方表示，全案已受理，並以電話通知蔡豪到案，但蔡至今仍拒絕出面說明。

(中時)