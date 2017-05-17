5、6月壽星優惠 飯店買一送一連環送
坐落台北精華地區美麗信花園酒店歡慶11周年，推出多項酬賓活動，即日起至6月30日止，想搶便宜的消費者不可錯過。
餐飲方面，酒店推出「壽星同慶」二重奏活動，第一重，5、6月份壽星於雨林自助餐廳用餐，兩人以上同行當月壽星免付費，當月份用餐次數無限制，若壽星身分證號有“11”（需為連續兩個1）加碼贈6吋生日蛋糕乙個;第二重，JIU BAR內用無酒精飲料壽星享買一送一優惠。
此次活動台北美麗信與新竹美麗信酒店合作，推出期間限定「雙城出遊」住房專案，活動期間即日起至6月15日止，入住台北或新竹美麗信酒店任一館豪華客房，即贈另一館豪華房客房住宿券乙張，限期優惠價5500元+10%。
因應炎炎夏日，JIU BAR推出Diablo雞尾酒、柚見花開雞尾酒、Sea Breeze雞尾酒與Jiu! Melon雞尾酒4款商品，飲品鮮艷色澤搭配新鮮水果品嘗，涼爽夏日夜晚飲用別有一番風味。
★中時電子報提醒您:飲酒過量 有害健康!
(中時)
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