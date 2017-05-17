訂婚消息曝光後首現身 真子公主帥氣男友被起底

真子公主(右)男友小室圭(左)今天步出事務所接受採訪。(圖/美聯社)

小室圭瞬間成為外界矚目的焦點，他在今天接受訪問對於婚期表示：「會再向大家報告」。(圖/美聯社)

日本皇室昨天傳出好消息，二皇子秋篠宮夫妻的長女真子內親王，將與大學的同齡同學小室圭訂婚，外界盛傳兩人預定在明年結婚。真子公主的帥氣男友小室圭昨天起瞬間成為外界追逐的焦點，家世背景隨之曝光，他今天也在好消息傳出後首次現身，不過面對媒體一連串對婚事的追問，他的口風超緊，微笑道謝但不肯透漏半點風聲。

小室圭成為媒體的焦點後，今天踏出任職的事務所接受採訪，面對一連串的追問，他表示消息傳出後，有和女友聯繫並向她簡單的報備行蹤，但對於和真子公主的婚事三緘其口，目前兩人婚期未定，有傳聞表示他們將在明年舉辦婚禮，他對此都只回應：「在適當的時間會和大家報告」，然後不斷向媒體說「謝謝關心」、「真的很抱歉」。

據日本《產經新聞》報導，即將與真子公主訂婚的帥氣男友小室圭，父親在他小時候就過世了，從小便是在單親家庭中長大，現在與媽媽、祖父一起住在橫濱。他在大學畢業後，曾到三菱東京日聯銀行上班，現在則是在東京奧野綜合法律事務所擔任法務助理，並在一橋大學研究所進修。

真子公主。(圖/美聯社)

日本二皇子秋篠宮家，左起真子內親王、文仁親王夫妻、佳子內親王，以及前排的悠仁親王。(圖/美聯社)

他和真子公主是在5年前兩人就讀國際基督大學時認識，之後便開始交往。他的過往也十分精采，他曾在2010年時，被神奈川縣藤澤市觀光協會選定為「湘南江之島海王子」，為藤澤市在各地進行過代言推廣活動，而作為氣質型男的他，專長很廣泛，包括料理、小提琴、滑雪等。日前真子公主已經把小室圭引見給自己的父母秋篠宮夫婦，並獲得他們的認可，至於真子公主的祖父母明仁天皇和皇后目前也都已得悉兩人即將訂婚。

據日本《共同社》報導，按規定真子公主下嫁平民小室圭以後，將失去皇室身份，與姑姑黑田清子一樣，必須放棄公主頭銜，冠上夫姓入平民戶籍，日本皇室成員將只剩下18人、女性減至13人，面對皇室人口不斷減少，讓皇室女性婚後留在皇室，成立「女性宮家」的議題，也再次成為政壇熱門話題。

(中時電子報)