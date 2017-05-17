巨石強森若選總統 支持度超過川普
美國總統川普上任後風波不斷，即使在無事時，媒體也喜歡用移民和女權的話題找他的碴。公共議題網站Public Policy Polling除了把川普的新健保政策拿出來鞭，更以網路條票選數據顯示，川普的支持度不僅落後給前副總統拜登與桑德斯，甚至還輸給巨石強森。
出身WWE摔角手的巨石強森轉戰好萊塢超過10年，去年他賺進6450萬美元的片酬，成為2016年世界收入最高的演員。該網站調查，擁有黑人血統的巨石強森若代表民主黨參選，他可獲得42%的支持度，些微領先川普的37%。重點是巨石強森的黨派色彩較淡，共和黨選民對他的好感度也很高，他甚至可以從川普陣營挖來15%的支持者。
另一方面，對於正在激戰的NBA季後賽，該站的統計也顯示民主黨選民較支持金州勇士奪冠，川普支持者較支持波士頓塞爾提克。無論如何，出生於美國加州、也擁有加拿大國籍的巨石強森真的有意願選總統嗎？
「我覺得這是有可能的。」巨石強森告訴《華盛頓郵報》說，他正認真考慮從政，「我覺得領袖就是要出來解決問題的，而不是把反對者擋在門外。」他的父親是加拿大黑人，母親是少數民族的薩摩亞人，因此他格外不滿川普限制移民的政策。強森剛過完45歲生日，即使2020年他不選總統，以他的高人氣也可能在地方選舉取得戰果。
(中時電子報)
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