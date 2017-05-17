NBA》雖無大礙 里歐納德第三戰能上嗎？

馬刺隊里歐納德左腳踝受傷，不但缺席西區決賽第2戰，第3戰能否上陣都還是未知數。(美聯社資料照)

根據美媒報導，馬刺里歐納德的左腳踝扭傷經過檢查後並無大礙，但21日的第三戰能否上陣恐怕還是未知數。

馬刺老帥帕波維奇被問及里歐納德的狀況時表示，「第三戰非常關鍵，他能不能出賽要取決於腳踝傷勢恢復情況，我只能將他列入觀察名單，但讓我真正擔憂的是，他的左腳踝連續幾次扭傷，都無法獲得充分的恢復，按照正常推斷應該要讓他好好休息才對，但一切要等到過兩天才能確定。」

(中時電子報)