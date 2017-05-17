台日關係協會正名 李嘉進籲陸輕鬆看待

前亞東關係協會會長李嘉進上午出席「台灣日本關係協會」揭牌儀式。（記者陳建瑜攝）

「亞東關係協會」上午舉行更名為「台灣日本關係協會」揭牌儀式。前亞東關係協會會長李嘉進表示，政治外交這些問題，非「台日關係協會」的職掌，就交給蔡總統、國安會處理，如此中國大陸在這方面不會太大意見。同時，他也呼籲中國大陸輕鬆看待更名。

李嘉進上午出席揭牌儀式後接受媒體訪問時，先是批評外交部安排出席位置問題。他說，政黨輪替，台灣跟國際之間的交往沒有變，不要用顏色區分協會理監事，「哪些人是屬於他們政治傾向」，如果用這種心態來的話，雖然改成「台日關係協會」，但是我們對日本工作還是沒有進步。

李嘉進強調，事實上，「台日關係協會」改名是非常好的，非常適合，因為「台日關係協會」章程裡，規定承政府委託辦理台灣與日本經濟、技術、文化交流，「台日關係關係協會」根本不涉政治，若要牽涉到台日政治，一定是外交部、國安會、總統府自己去處理，也請中國大陸不用太過緊張，這是非常務實。

李嘉進說，「亞東關係協會」的類似名稱有亞東醫院、亞東國小，所以他以前在擔任會長時，有人還以為他是亞東國小家長會長，改名不僅是對台灣跟日本交往是好事，中國大陸就可以輕鬆看待這件事。

李嘉進也暗批，「台日關係協會」就是規規矩矩的做好跟日本經濟、技術、文化交流，扎實與日本各地方關係緊密結合，共享榮耀；至於所謂政治外交這些問題，非「台日關係協會」的職掌，就交給蔡總統、國安會處理，如此中國大陸在這方面就不會太大意見。

(旺報)