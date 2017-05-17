反制越蛙人部隊 陸在南海祭出多款新武器

中國為了反制越南蛙人部隊，已在南海爭議島嶼永暑礁裝設火箭炮發射器，顯示絲毫未停止在南海的軍事化腳步。

據路透報導，大陸官媒國防時報在微信官方帳號上說，為了發現、識別，並攻擊敵方的蛙人部隊，已在南沙群島的永暑礁設置了北方工業公司製造的CS/AR1型55毫米反蛙人火箭炮。

國防時報指出，近年南海爭議不斷，而越南對蛙人作戰經驗豐富，並曾獲得重大戰果。中國為了反制類似威脅，在反恐、護航與南海鬥爭的緊迫形勢下，積極展開艦艇近岸安全防衛系統的研製與裝備應用，而推出了多款新型近區防禦武器系統，包括反蛙人火箭炮、彈炮合一綜合防禦系統，重機槍與光電系統等。

報導指出，越南把蛙人當成南海的鬥爭撒手鐧，利用他們來執行情報搜集、水下爆破，以及岸際滲透等特殊作戰任務。由於蛙人作戰的「非對稱戰略」優越性，各國愈來愈重視蛙人作戰，連帶也推動了反蛙人武器的發展。

(中時電子報)