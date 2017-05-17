全台首座 世大運活動式泳池今啟用

全中運金牌選手張克翔、黃俊祥等游泳好手今天也先行「試游」。（葉臻攝）

世大運游泳池今啟用。（葉臻攝）

說明世大運執行長蘇麗瓊表示，世大運預計整建的場館有53座，目前已經完成52座。（葉臻攝）

世大運游泳池是台灣首座用來舉辦國際賽事的活動式游泳池。（葉臻攝）

2017臺北世界大學運動會游泳及水球決賽活動式游泳池，今天正式宣布啟用，不但成為台灣首座用來舉辦國際賽事的活動式游泳池，也因為可以活動的遷移特性，未來將提供台灣相關體育發展單位靈活運用。

台北市工務局大地工程處長林志峯表示，這座活動式游泳池，是利用150片活動鋼板組裝在原本的體大綜合體育館室內籃球場上，所有規格比照室內游泳池，並有6套過濾消毒設備，池畔高架平台每平方公尺則可負重500公斤，水質、泳池的品質都很安全，總經費包含未來遷移約1億7千多萬元。

說明世大運執行長蘇麗瓊表示，這次來台參賽的國家多達152國家，相對比上屆的光州多了12個國家，台北世大運預計整建的場館有53座，目前已經完成52座，最後1座是新竹第二運動場，預計5月底就能完工，全中運金牌選手張克翔、黃俊祥等游泳好手今天也先行「試游」，大讚泳池很棒，到場的桃園市政府秘書長與體育署官員則當場宣布，行政院已決定將泳池留在桃園，協助桃園發展運動。

(中時)