警臉書爬文助婦人尋回愛犬

坪林派出所警員陳芳馨(右)在臉書爬文，幫助曾姓婦人(中)找回愛犬。(翻攝照片)

台中市太平區曾姓婦人的愛犬日前走失，她急忙向坪林派出所求助，執勤員警除利用巡邏時間協助尋找，還在社群網站爬文協尋，果然發現一篇「誰家的狗狗走失了」文章，經私訊確認特徵相符，順利幫曾婦找回愛犬。

警方表示，曾婦的愛犬「豆豆」在其住家附近走失，因狗兒無植入相關晶片，特徵為胸前掛有紅色胸背袋，受理員警前往走失地點附近尋找，但仍無所獲。

警員陳芳馨說，因自家也飼養柴犬，深知飼主著急的心情，也常常瀏覽關於小狗的社群網站並經驗交流，靈機一動，立即上網爬文，並在相關社群網站張貼本消息，約2個小時後，就在臉書「我是太平人」發現有人PO文，「誰家的狗狗走失了」，趕緊私訊給女子，終於完成這樁任務。

(中時)