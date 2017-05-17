世界衝浪大賽 中華隊組軍遠征法國

中華民國衝浪運動協會正式組成中華隊開拔遠征法國參加世界衝浪大賽。(中華民國衝浪運動協會提供)

中華民國衝浪運動協會首度組成中華隊，17日前往法國參加「2017 ISA World Surfing Games世界衝浪大賽」。這是台灣第一次正式組隊參加的世界級賽事，同時成為台灣見證衝浪運動的歷史時刻。

史是遴選出來的中華隊由四男兩女共六位選手組團參賽，男子組：郭恆良、林奕岑、邱晉豪、范景堯；女子組：陳少喬、潘靜嫻，所有選手的個人排名積分，將列入中華台北隊之團體積分，與其他各國代表隊角逐國家排名，這也將是中華台北隊首次在世界衝浪排名中之積分與實力記錄。

中華民國衝浪協會理事長林振昌表示：「非常興奮這次能夠組成國家代表隊，遠征法國參加世界衝浪大賽實屬不易，感謝所有選手、工作人員、贊助與協辦單位的付出才能促成此行。ISA所舉辦的國際賽事相當具有指標意義，機會相當難得，希望選手們展現最佳實力，不僅為國爭光、更能透過首次的國際賽事代表台灣與他國選手交流、學習。」

International Surfing Association國際衝浪協會（簡稱ISA）為世界最高等級的衝浪非政府(NGO)組織，主管衝浪各衝浪項目的裁判標準、教育訓練、衝浪運動在世界各地發展等業務，並於每年舉辦世界衝浪大賽，ISA同時也將是2020年日本東京奧運衝浪項目的承辦組織。因此，在ISA所舉辦之賽事中取得國家排名積分，將有助於未來台灣以衝浪運動項目在亞、奧運爭取更多競技的機會。

ISA將於5月20日至28日在法國Biarritz舉辦 「2017 ISA World Surfing Games世界衝浪大賽」，包含台灣，目前共有38國家報名參賽，約兩百位選手，分別分為男子、女子組進行比賽。

(中時電子報)