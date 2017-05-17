世界衝浪大賽 中華隊組軍遠征法國
中華民國衝浪運動協會首度組成中華隊，17日前往法國參加「2017 ISA World Surfing Games世界衝浪大賽」。這是台灣第一次正式組隊參加的世界級賽事，同時成為台灣見證衝浪運動的歷史時刻。
史是遴選出來的中華隊由四男兩女共六位選手組團參賽，男子組：郭恆良、林奕岑、邱晉豪、范景堯；女子組：陳少喬、潘靜嫻，所有選手的個人排名積分，將列入中華台北隊之團體積分，與其他各國代表隊角逐國家排名，這也將是中華台北隊首次在世界衝浪排名中之積分與實力記錄。
中華民國衝浪協會理事長林振昌表示：「非常興奮這次能夠組成國家代表隊，遠征法國參加世界衝浪大賽實屬不易，感謝所有選手、工作人員、贊助與協辦單位的付出才能促成此行。ISA所舉辦的國際賽事相當具有指標意義，機會相當難得，希望選手們展現最佳實力，不僅為國爭光、更能透過首次的國際賽事代表台灣與他國選手交流、學習。」
International Surfing Association國際衝浪協會（簡稱ISA）為世界最高等級的衝浪非政府(NGO)組織，主管衝浪各衝浪項目的裁判標準、教育訓練、衝浪運動在世界各地發展等業務，並於每年舉辦世界衝浪大賽，ISA同時也將是2020年日本東京奧運衝浪項目的承辦組織。因此，在ISA所舉辦之賽事中取得國家排名積分，將有助於未來台灣以衝浪運動項目在亞、奧運爭取更多競技的機會。
ISA將於5月20日至28日在法國Biarritz舉辦 「2017 ISA World Surfing Games世界衝浪大賽」，包含台灣，目前共有38國家報名參賽，約兩百位選手，分別分為男子、女子組進行比賽。
(中時電子報)
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