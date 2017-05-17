新北不取締改裝車？新北交大：勿信網路流言

近日來網路流傳訊息，指出「新北市政府警察局交通警察大隊最新通報：交通組轉達交大對取締噪音改裝車之最新指示:

一、回歸法制面，警察不再主動舉發第43條拆除消音器違規，亦不得以棍棒直通機車排氣管認定舉發，統由環保機關檢測認定。

二、汽車及重型機車之改裝認定，由監理機關認定，員警勿率然自行認定以16條舉發。一般機車改裝以監理單位認定為準，員警勿主動自行認定稽查。

三.警察局不再統計取締第43及16條之績效，僅統計通報噪音網之件數。

四.綜上，請各所務必轉達到基層端末，不要再有以棍棒直通機車排氣管之作為，暫不舉發43及16條，另針對噪音車則以錄影音方式通報噪音網檢測。」

新北市交通警察大隊今（17）日發出聲明，上述訊息純屬虛構，請勿聽信網路流言。

交大表示，自5月起由警察局協助環保局執行「環、警聯合稽查」勤務，進行攔檢及查證有無張貼查驗標識，由環保局針對違反噪音管制法相關規定進行告發，非警察不再針對改裝車予以取締，警察局將持續配合環保局執行「環、警聯合稽查」。

(中時)