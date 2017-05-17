就是要打擋機車 18歲男燒車波及另外7台

蘇姓男子向父親吵著要買新機車，兩人發生口角後，他憤而燒毀自己的機車波及旁邊無辜的7台車，涉犯公共危險罪。（翻攝照片）

北投蘇姓男子剛滿18歲，吵著要將自己速克達機車換成打擋車，昨天日晚間11點與父親為了買車爭，父親拒絕後，蘇到樓下推倒自己的機車，還拿板手敲打機車，導致汽油外洩，他接著以打火機點火，在泉源路35巷口燒毀8台機車，經附近鄰居報警指認，警方20分鐘後將蘇嫌逮捕，依公共危險罪法辦。

蘇放火後先躲回家裡，但聽到救護車的聲音，跑到樓下觀看，鄰居紛紛說，剛剛就是他蹲在地上點火，警方盤查他也坦承犯罪，並從口袋內起出犯案用的打火機，立即以現行犯逮捕。

警方清點被害機車，其中5部較為嚴重，包括蘇男自己的機車，另外3部塑膠外殼受熱變形，他現在不僅無法買新車，還要賠償其他人的損失，外加一條公共危險的罪名。

(中時)