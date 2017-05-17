就是要打擋機車 18歲男燒車波及另外7台
北投蘇姓男子剛滿18歲，吵著要將自己速克達機車換成打擋車，昨天日晚間11點與父親為了買車爭，父親拒絕後，蘇到樓下推倒自己的機車，還拿板手敲打機車，導致汽油外洩，他接著以打火機點火，在泉源路35巷口燒毀8台機車，經附近鄰居報警指認，警方20分鐘後將蘇嫌逮捕，依公共危險罪法辦。
蘇放火後先躲回家裡，但聽到救護車的聲音，跑到樓下觀看，鄰居紛紛說，剛剛就是他蹲在地上點火，警方盤查他也坦承犯罪，並從口袋內起出犯案用的打火機，立即以現行犯逮捕。
警方清點被害機車，其中5部較為嚴重，包括蘇男自己的機車，另外3部塑膠外殼受熱變形，他現在不僅無法買新車，還要賠償其他人的損失，外加一條公共危險的罪名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。