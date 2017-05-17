走過爆炸失明陰霾 她看盡人生風景

雅惠走過爆炸受傷陰霾，走出人生另一條路。（陳宜加攝）

「有人想活還活不成，我更沒有權利抱怨人生。」原有清秀臉孔的雅惠，因13年前實驗爆炸意外，失明、毀容，人生劇本徹底改寫，但樂觀的她走出陰霾，攻頂玉山、環遊多國，走出另一條人生道路，目標看遍全世界風景。

「人們眼中不完整的我，卻有著真實的快樂。」頂著優異成績進入台科大機械研究所的雅惠，因實驗意外而雙眼萎縮後，曾不斷詢問旁人，試圖拼湊出自己的容貌，但後來釋懷，「既然看不見別人看我的表情，又何必介意？」

雅惠說，受傷就像「中樂透」，人生從此不同，但生活還是要過，重新學習獨立生活。「穿越基隆路」成為她重要關卡，一度不敢過馬路的她，在導盲犬塔西陪伴下，告訴自己不能後退、衝破困境，全身發抖與塔西抱頭痛哭。

她坦言，一路走來偶爾疲憊，但她自認放棄有點可惜、希望再堅持一下。她也深刻記得當初獲角膜捐贈，對方是一名年紀與她相仿、全身腦死的女孩，「有人想活還活不成，我更沒有權利抱怨自己的人生，否則太不負責任。」

她說，她熱衷慢跑、曾成功攻頂玉山，近年也在姐姐陪伴下走訪美國、奧地利、香港等國家，走出另一條人生道路，過程中充滿血淚與驚奇，未來要繼續看遍全世界風景，「我喜歡現在的自己，完美或不完美？答案在自己心中。」

陽光基金會今天舉辦「臉部平權日」，集結19名燒傷者人生故事成冊，重新詮釋「美」。主角之一的雅惠現身說法，也鼓勵與她有相同經歷的人，要有勇氣相信自己可以做到，如果能夠跨出那一步，人生就有截然不同的風景。

(中時)