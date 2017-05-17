桃猿主題日體驗VR 可與強投正面對決
Lamigo桃猿將在20及21日舉辦本季第四個主題日「又見寶島時代」，將台灣60年代至90年代豐富精采的生活回憶納入全猿主場，其中也與虛擬實境系統HTC VIVE合作，將全猿主場化身虛擬實境，在虛擬實境當中穿上復古球衣對決Lamigo桃猿，球迷朋友將身歷其境如此的經典場景。
懷舊風味十足的「又見寶島時代」主題趴，猿隊的前身La new熊隊擁有光榮的歷史，但穿上La new球服對決Lamigo桃猿似乎是不可能的事，Lamigo球團特別與HTC Vive X創業加速器所屬團隊「Appnori」公司深度合作，球迷可於「Baseball King」遊戲所打造的虛擬全猿主場中，選擇Lamigo主場球衣或La new的復古球衣，實現跨時空的經典對決。
球迷戴上VIVE頭戴式顯示器後就化身成為林泓育或王柏融，可與本季最強洋投史博威剛猛的快速球、陳禹勳犀利的變化球進行正面對決，打出全壘打之後，球迷朋友還能夠感受到小白球飛越大牆的凌空效果，體驗林泓育一棒沉對手的豪邁以及LamiGirls在背後加油吶喊的熱情應援。
「又見寶島時代」VR虛擬實境投打對決邀請球迷朋友憑當日門票體驗一打席，金狀猿卡友優先體驗，球迷朋友請把握此難得機會不要錯過。
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo桃猿
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