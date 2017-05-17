國際反恐同日 東華大學升4面彩虹旗
為響應「國際反恐同日」，國立東華大學同伴社今天上午於花師教育學院、人文三館、原民學院、環境學院等4處舉辦「我在東華：升起彩虹，不再恐同」升彩虹旗活動，同伴副社長張哲遠說，反恐同日並非製造對立，而是消弭大眾對性少數族群的刻板印象，正視校園內學生與老師對於友善性別的支持。
東華校園到處可見彩虹旗蹤影，也是東華校園事隔半年再度升起彩虹旗，校方由主秘古智雄代表出席，表達對學生活動的支持。張哲遠說，即便面對外界保守勢力的影響，仍能感受到校方「善意」的配合他強調，升旗儀式本身並不重要，重要的是希望在空間裡讓大眾看見性別。
(中時)
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