端午節連假 郵局照常投遞快捷郵件

中華郵政公司表示，5月27日至5月30日端午節連續假期，原星期六營業郵局於5月27日照常營業，營業時間為9時至12時；5月28日至5月30日各局一律停止營業。

連續假期停止投遞包裹、限時、普通郵件及停止收攬信筒（箱）郵件；為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全臺20處郵局郵務科（快捷股）及駐有守衛或保全之郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件。臺北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號）提供收寄國際快捷郵件服務。

各地郵局所設之自動櫃員機、開放式信箱間、i郵箱及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務，歡迎多加利用。

(中時)