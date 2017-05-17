省下進香與鞭炮錢 斗六市真武宮改做公益

斗六市真武宮今年起不再大肆舉辦廟慶，把鞭炮錢省下來幫助需要的窮苦民眾。（周麗蘭攝）

斗六市供奉玄天上帝的真武宮，三月間透過降乩希望信眾把香油錢花在有意義的事上，從主委林奇弘從善如流，今年起不再回大陸進香、遶境，把旅費、鞭炮錢、餐飲費省下，端午節開始發動義工包粽子幫助邊緣戶。

真武宮原是一間鐵皮屋的廟，眾多信徒捐資下，十年前重新建廟，香火旺盛，每年於玄天上帝聖誕盛大舉辦進香、遶境，去年回大陸武當山謁祖進香。

管委會總幹事張景新表示，今年三月乩身指示「要做善事」，從端午節開始，若有成效將在推到中秋節、春節。

主委林奇弘表示，神的旨意是把錢花在有意義的事件上，不是鞭炮、熱鬧結束就沒了，廟會的時候乩童經常砍得渾身是血，今年四月真武宮就沒辦遶境，在斗六火車站前辦捐血活動，三百多個信眾都去捐血。

林奇弘說，去武當山進香一次花費要180萬元，以後不回大陸進香了，直接把錢花在需要的人身上，透過這次端午節包粽子關懷活動，把需要的人找出來。

擔任顧問的縣議員林岳璋表示，真武宮的信徒各行各業都有，錢不是問題，重點是找出服務對象，把要把需要的人找出來，低收入戶還能得到政府照顧，邊緣戶是最可憐的一群。

真武宮五月二十一日下午將舉辦關懷弱勢家庭與獨居老人活動，以鎮西里、鎮南里、社口里優先，發給邊緣家庭一串十個肉粽。

(中時)