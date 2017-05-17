女毒蟲賓館吸安 見警臨檢毒品沖馬桶

新北市29日邱姓女子日前與43歲周姓男友投宿永和區某賓館，邱女一進房就開始吸食安非他命，正好遇到警方上門臨檢，員警一進房就聞到陣陣刺鼻臭味，並見邱女神色慌張，機警假意上廁所，就在洗手台下發現1組吸食器，邱女坦承吸毒，但強調男友進房後倒頭就睡未吸毒，警方訊後將邱女依違反毒品危害防制條例移送法辦。

邱女供稱，日前跟朋友一起在汽車旅館開趴，毒品安非他命由朋提供，與男友到賓館後，曾邀男友一起吸毒，但男友表示因2、3天沒好好睡過，直接倒在床上呼呼大睡，只有她自己吸安，警方訊後先將邱女依法送辦，另採集周男尿液送檢。

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(中時)