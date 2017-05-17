白吃情侶偷雨衣 飯店員工淋成落湯雞

飯店員工上網怒批兩人有錢住飯店，卻沒錢買雨衣。（翻攝臉書花蓮同鄉會）

吳女（左）順手偷走員工雨衣給男友穿。（業者提供）

吳女偷走員工雨衣給王姓男友（右）。（業者提供）

兩人騎車揚長而去，害員工下班淋成落湯雞。（業者提供）

全台發布大雨特報，花蓮聲名狼藉的吳姓、王姓霸王餐情侶，兩人昨天中午離開投宿旅店時，見外頭下起大雨，順手穿起一旁雨衣，騎車揚長而去，員工下班發現雨衣不翼而飛，忍不住大罵「白吃情侶」，有錢住飯店，雨衣卻買不起？

惡名昭彰的吳女（24歲）、王男（22歲）情侶，屢遭店家指控至少在十幾家餐廳吃霸王餐，2個月前兩人在花蓮市區美式餐廳外，與熱心開直播的女鄉民大打出手「爆紅」後，四處流竄至宜蘭、基隆等地，造成地方店家人人自危，紛紛PO文提醒業者注意。

白吃情侶前天入住花蓮市區一間飯店，昨天中午兩人退房時，見天空下起大雨，吳女「貼心」拿起飯店員工披在機車上的一件式雨衣給男友穿，害員工下班淋成落湯雞，氣得上網痛訴兩人惡劣行徑，指出他們住980元房間，卻偷約200元的雨衣，實在很扯。

邱姓網友說，花蓮真的臥虎藏龍，知卡宣擋路公主、舊村六街惡鄰母女、白吃白喝情侶倆。還有民眾說：「原來剛剛看到她們穿的雨衣是偷來的啊」。花蓮警方今表示，竊盜是公訴罪，警方得知後已主動通知情侶檔到案說明，後續將朝竊盜罪嫌方向偵辦。

(中時)