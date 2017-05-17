男偶像被妻控家暴6次 懷胎8月、坐月子都不放過

「至上勵合」劉洲成結婚不到2年，被妻子林苗控家暴6次。（圖／取自劉洲成微博）

林苗指劉洲成的好爸爸形象都是假的。（圖／取自劉洲成微博）

大陸男子組合「至上勵合」成員劉洲成2015年在微博宣布婚訊，後來就不時曬家庭點滴，生活看似溫馨，沒想到其妻子林苗今突公開離婚聲明，並指控劉洲成在結婚以來，先後在她孕期內和坐月子期間，對她家暴6次，甚至曾被打到流產，引發高度關注。

林苗在聲明表示，2015年10月15日劉洲成第3次對她家暴，當時自己懷有3個月身孕，正當腹痛想打電話報警時，對方卻摔電話，隔天入院便發現流產了。之後因為一直走不出小產陰影，2016年2月1日兩人簽字離婚，但劉洲成後來有悔過之意，並向她保證將來一定會做好丈夫，於是兩人在4月8日復婚。

沒想到在復婚的一個月後，劉洲成再次毆打妻子，而林苗那時剛懷孕，「當時的感覺就像原本受傷癒合的心再一次被狠狠的劃開」，但她見男方自賞巴掌求原諒卻又心軟，「我早應該清楚，家暴只有零次和無限次的區別，我對劉先生的愛和原諒，讓他一次次的變本加厲。」

而在10月27日、林苗懷孕8個月時，劉洲成再次對她拳打腳踢，甚至衝進大女兒的房間，對孩子大吼，所幸最後肚子裡的寶寶沒事，後來丈夫做了1個禮拜的早餐懺悔，使得她又一次次原諒。不過，在她今年1月生產完，還在坐月子期間，劉洲成又再度家暴。

另外，林苗透露劉洲成的「好丈夫」、「好爸爸」形象都是塑造出來的，稱他多次對剛出生的寶寶不耐煩吼叫，還曾顧著打電動，用腳頂著小孩的奶嘴，但林苗為了孩子想維繫一個家，只好全都忍下來。未料，今年3月13日，老公自己提出離婚，還說出「如果給我500萬，就可以不離」，令女方相當崩潰「原來我所努力想要維繫的家竟然是建立在金錢上。」

之後，林苗便帶著女兒回娘家，期間女兒曾做手術，但丈夫當時卻出國旅行，一點都不關心開刀狀況；結婚不到2年卻飽受折磨，令林苗心灰意冷，發聲明稱：「17年5月15日，我正式向法院遞交證據立案起訴劉洲成先生在婚姻存在期間對我實施多次家暴，並訴訟離婚。」

(中時電子報)