國民黨主席選舉 桃竹竹苗政見說明會

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桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
洪秀柱呼籲黨員，團結不是利益交換，而是堅持相同理念。（范揚光攝）
桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
候選人詹啟賢認為要改變觀念，才能重振士氣。（范揚光攝）
桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
敦義表示，黨要團結並慎選領頭羊，未來才有機會贏得大選。（范揚光攝）
桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
韓國瑜指出黨如果再分裂，將來「必死無疑」。（范揚光攝）
桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
郝龍斌允諾，勝選後將帶領全黨贏回兩都重回執政。（范揚光攝）
桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
潘維剛以自己過去推動兩性平權的歷練爭取支持。（范揚光攝）
桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？
洪秀柱（左起）與潘維剛及詹啟賢握手致意。（范揚光攝）

國民黨主席選舉最後1場政見發表會「桃竹竹苗區政見說明會」，17日上午在新竹縣竹北市活動中心舉行，現場湧入來自桃竹竹苗的黨員上千人聆聽，6位候選人輪番發表政見，大家異口同聲希望國民黨團結、改革，找回年輕人、人才，重新拿回政權。

(中時)

關鍵字：國民黨主席選舉桃竹竹苗政見說明會
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