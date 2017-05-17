田徑》單月兩破全國 桃市長表揚鄭兆村
男子標槍好手鄭兆村，上個月接連在大專田徑賽以及亞洲大獎巡迴賽嘉興站兩破全國紀錄，桃園市長鄭文燦17日親自表揚這位桃園子弟兵，並且允諾如果鄭兆村能在8月的台北世大運再創佳績，將加碼贈送獎金。
鄭兆村過去幾年因為大腿燙傷以及受傷長期陷入低潮，去年好不容易傷癒復出，但又在大運會傷到膝蓋受傷而再次沉寂下去，今年2月復出，先在4月7日的全國大專田徑賽，擲出84公尺77，改寫黃士峰去年川崎挑戰賽創下的83公尺82全國紀錄。
緊接著鄭兆村在27日的亞洲田徑大獎巡迴賽嘉興站，第一擲就以86公尺92成績破了自己保持的全國紀錄，這個成績也一度高居今年度世界排名第二。
鄭兆村17日在中華民國田徑協會秘書長王景成、桃園市體育會理事長葉政彥的陪同下前往桃園市政府接受市長鄭文燦表揚。
鄭文燦日前在桃園市體育會改選晚宴上得知鄭兆村單月兩破全國紀錄的時候開心表示，如果兆村能在台北世大運奪金的話，桃園市將加碼贈獎金，希望兆村能夠再接再厲為國爭光。
鄭兆村接下來將先參加7月印度亞錦賽，接著是8月倫敦世錦賽以及台北世大運，三場重要國際大賽都將考驗著兆村。
(中時電子報)
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