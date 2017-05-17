女神暴肥裂化！濱崎步圓臉粗腿 腫如大嬸

濱崎步上周揭開巡迴演唱序幕，她身形圓潤，引發熱議。（圖／取材自濱崎步IG、微博）

日本歌姬濱崎步以火辣身材與如洋娃娃般的濃眉大眼，擁許多粉絲支持，更以精湛歌藝在歌壇叱吒19年，濱崎步魅力無法擋。只不過歲月似乎在濱崎步身上留下痕跡，原本招牌的纖細身材不再，濱崎步驚見大臉、粗手臂，看起來發胖的身型意外成注目焦點。

濱崎步上周在橫濱揭開巡迴演唱序幕，這回步姊破例准粉絲拍照，不過卻也讓她真實身材全都露，濱崎步在演唱會上身穿華麗金色舞衣，豪曬事業線，在舞台上又唱又跳，但她卻身形明顯圓了一圈，圓臉、粗手臂和粗腿，濱崎步發福如吹氣球，甚至還被譏是摔角選手，女神身材引發網友熱議。

(中時電子報)