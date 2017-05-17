北市設計之都小招牌被擋住 王鴻薇批浪費錢

台北街角遇見設計活動之小招牌製造所被議員批看不到成果。（市議員王鴻薇提供）

台北街角遇見設計活動之小招牌製造所被議員批看不到成果。（市議員王鴻薇提供）

台北街角遇見設計活動之小招牌製造所被議員批看不到成果。（市議員王鴻薇提供）

台北市政府延續世界設計之都在文化局內設城市美學專案辦公室，今年有1億元預算在設計推廣項下，但市議員王鴻薇質疑，於2013年起開始辦理小招牌的設計改造活動，並在2013年到2016年間製作了100面小招牌，總計花費了約430萬，號稱提升城市美學，但舊招牌受限法令無法拆除，小招牌成為市府花錢幫店家製作，卻如撒鹽進海，完全被淹沒，規畫變成浪費錢、白做工！

同時，王鴻薇說，根據文化局資料，小招牌改造設計製作經費歷來只有水越和築典兩家公司得標，平均每面製作費由2013年的36330元漲到2016年的50363元，也讓議員痛批市府花錢不手軟。

王鴻薇指出，小招牌面積最大只有1.2平方公尺，被老舊招牌擋住、隱沒在各大招牌中，根本沒有人知道，市府花了400多萬元做白工，她諷刺說，文化局乾脆改辦「尋寶遊戲」讓市民找一找花錢的小招牌。她要求文化局未來規畫小招牌設置，應集中資源，選定街區作示範區，才能夠展現小招牌該有的城市美學及觀光價值。

文化局科長吳俊銘表示，「小招牌製造所」採店家自由報名，受限於廣告物管理自治條例，在不必申請雜項執照的前提下，小招牌的面積的確「大」不了，而議員所指的正是目前推動的困難；全案雖被議員質疑是撒鹽入海，但希望「改變人心」，先求有再求好，未來仍會繼續編列預算推動。

(中時)