遭疑爭取前瞻不力 李進勇怒：我肋骨沒斷你不高興是吧
針對雲林縣爭取前瞻計畫經費不多，今天上午雲林縣議會舉行定期會縣長施政總報告，有縣議員批評縣長李進勇為何沒在電視上看到他出現？李進勇怒答「我肋骨沒斷你不高興是吧？我吃到這把年紀，不要叫我舞豬舞狗，我比別人卡認真，要作秀我不會」。
縣議員王又民指責李進勇，「電視上沒看到你爭取前瞻計畫，你是去哪裡？」李進勇毫不遲疑回答，「我肋骨沒斷你不高興是吧？我吃到這把年紀，不要叫我去舞豬舞狗，不要這樣。」
李進勇表示，該爭取的、該嗆聲的他做，他也認真做，不要看電視判斷李進勇有沒有去衝，不要這樣，「我比別人卡認真，要作秀我不會，我實實在在做。」
隨後國民黨團總召李明哲表示，雲林縣前瞻計畫沒爭取一些無用的計畫，至少沒為未來製造垃圾，八年八千八百億元預算是「圖利計畫」，興建輕軌最大花費將是土地徵收，估計總花費達兩兆，每個納稅人平均支出四萬元。
李進勇表示，一個大議案引起全國憂心其中必有緣故，我們無法過問，只能關心，經費如果下來，大家都歡迎，即使是國民黨執政的縣市也一樣，但「雲林縣的分配我們不滿意。」
(中時)
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