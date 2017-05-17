太扯！兒子卡通鉛筆盒被老爸拿來裝毒

兒子卡通鐵製鉛筆盒成了老爸藏毒工具，成了最壞身教。（張妍溱翻攝）

台中市37歲張姓男子為躲避毒品查緝，竟用兒子的「鉛筆盒」充當K盤使用，異想天開的將K他命及卡片藏放卡通鉛筆盒內做掩護，由於張男持有K毒未逾20公克，自知法網難逃，遂坦承持有及吸食毒品K他命不諱，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

台中市警局保安大隊第一中隊表示，日前在中華路巡邏時發現一部白色自小客車違停，員警趨前勸導盤查，聞到車內傳出濃濃的K他命味道，警方在其駕駛座下發現1個殘留駁色粉末的一個鐵製鉛筆盒。張姓駕駛坦承吸食毒品，鉛筆盒的粉末是K他命殘渣。

「你的K盤怎麼這麼可愛？」警方質疑一般吸毒使用的K盤都很小，張男的K盤卻是特別藏在「鉛筆盒」裡，一個大男人帶著鉛筆盒出門事有蹊蹺。張男尷尬地說，他是2個孩子的爸，因為兒子常換鉛筆盒於是將汰換閒置的鉛筆盒拿來裝K盤及K他命以因應臨時毒癮來，就地取材立即使用，卻因K菸味露餡遭警方逮捕。

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(中時)