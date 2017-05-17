指甲「月牙」變小？中醫師：可能是早衰徵兆

指甲月牙縮水，可能是早衰症狀。（圖/shutterstock提供）

普遍佔指甲根部1/5的「月牙」，在中醫觀點中，反映了人體健康狀況，月牙色澤飽滿、形狀明顯者，氣血循環、腸胃等功能較佳，反之則是肝血虛、腎氣不足的表現。不過，如果月牙隨年齡「縮水」，是什麼身體警訊？中醫師說，壯年人月牙變小是早衰徵兆，平日要養成良好生活、飲食習慣，才能讓月牙重新生長、恢復原貌。

指甲根部的白色「月牙」，與身體狀況息息相關，根據《香港蘋果日報》報導，中醫師林婉珺說，指甲月牙面積小，代表精氣、腎氣不足，容易有腰痛、失眠等症狀，長期會造成高血壓、脫髮、夜尿等問題。月牙若在20-40歲不斷縮水，可能是「早衰」症狀。

如何解決「早衰」症狀？林婉珺說，可從平日生活飲食習慣，改善腎氣不足狀況，養腎氣的方法包括早睡、足夠休息、飲食定量均衡，也可多食用有益腎氣的黑色食物，如：黑豆、芝麻等。一旦把腎氣養好，指甲月牙便會重新生長。

至於指甲顏色偏白、質地易斷如何改善？林婉珺表示，這類狀況與肝血虛有關，改善肝血虛可從培養運動習慣、早睡、不碰菸酒、保持心情愉快做起，飲食部分則可食用青色、藍色等有養肝功能的食材。除了月牙，指甲也有不少反映身體警訊的地方，例如：甲面凸起代表肝虛、凹陷顯示腸胃功能不好、直紋較多意味工作過勞等。

(中時電子報)