三個聖筊允了 豬哥亮土葬改火化
豬哥亮罹患大腸癌末期，本月15日於睡夢中辭世，留給親友與粉絲無限的思念，目前板橋龍華會館已搭設靈堂，這幾天有不少星友前往致哀，對於身後事，豬哥亮過世前已有定見，家屬原先也遵照其遺願，打算土葬處理，然今豬哥亮兒子靈前請示，確定將由土葬改為火化，豬大哥經紀人澄清，非關費用問題。
據《蘋果日報》報導，家屬日前已選定基隆的擁恆文創園區，作為秀場天王的長眠地，原先打算遵照豬哥亮交代，以土葬處理，但在商討他的身後事時，考量這樣的方式，不太適合紀念園區的墓地規劃，因此有火葬後入土的想法，於是由大兒子謝順福代表，在豬哥亮靈前擲筊請示，第一次就獲得聖筊，且之後共獲三個聖筊應允，豬哥亮遺體將火化，其經紀人也證實了此事。
至於外傳是因土葬費用太高，所以家屬才會想改成火化，豬哥亮經紀人則否認這個說法，表示與此無關，且據悉，豬哥亮的喪葬費，都有殯葬業者贊助。至於豬哥亮告別式的確切日期，也有了答案，將訂在端午節(5/30)之後一周，也就是六月初舉辦。
(中時電子報)
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