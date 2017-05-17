MLB》小熊強風吹4轟 麥登千勝終達陣

小熊教頭麥登在賽後記者會上輕啜著一小杯紅酒，將自己的千勝達陣歸功給子弟兵們。（翻攝自小熊官網記者Carrie Muskat推特）

小熊擊敗紅人，球員相互擊掌慶祝。（美聯社）

去年中止百年無冕紀錄的世界大賽冠軍小熊隊，今年陷入勝率不到5成的開季低潮，幸好「風城」芝加哥的主場優勢幫忙推了一把，17日主場猛吹時速20哩、風向對打者有利的西南風，讓小熊揮出該隊本季最多的單場4轟，終以9比5擊退紅人，助教頭麥登（Joe Maddon）拿下生涯第1000勝。

「比賽結果是完美的，」麥登在賽後記者會上輕啜著一小杯的紅酒，並將自己的千勝達陣歸功給子弟兵們，「敬所有參與過這段過程的球員們，我想說聲『謝謝你們』，如果沒有這些球員，我無法做到。」

麥登成為大聯盟史上第63位千勝教頭，也是現役第8人。不過這次達陣可沒有想像中容易，小熊近來陷入低潮，今役前9場只拿2勝，即使是這位鬼才教頭，要拿千勝也需要一些機運配合。

小熊回到主場，迎戰近來3連敗的紅人。而比起麥登前一次在主場出賽，現場氣溫不到攝氏6度，今天開賽時攝氏31度，頗有夏天的感覺，主場風勢更是對打者有利。

席瓦伯（左）敲出小熊本季最遠的全壘打，回到休息室接受總教練麥登的祝賀。（美聯社）

小熊菜鳥哈普擊出生涯主場首轟。（美聯社）

天時、地利、人和，小熊1局下就先拿3分，接著席瓦伯中止近來15支0的安打荒，在2局下轟出小熊本季最遠的462呎全壘打，接著菜鳥哈普（Ian Happ）補上近3戰的第2轟，羅素（Addison Russell）、雷佐（Anthony Rizzo）也在7、8局開轟，讓一度追成2分差的紅人反攻無力。

「這場比賽我們打得很辛苦，他們只有2個半局沒有得分，」紅人教頭B.普萊斯（Bryan Price）說：「我們一路緊追，你在一場比賽得了5分，當然希望能夠贏球。我們靠瓦托（Joey Votto ）的全壘打追到只落後2分，後兩局他們卻繼續把領先拉大，怎麼追分似乎都不夠…」

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(中時電子報)