學校在田中央只能專心唸書 原民生上成大護理

小清華原民班今年有7位學生錄取大學醫護科系，未來要以所學奉獻原鄉。（清大提供）

大學申請入學上周放榜，國立屏北高中「小清華」原住民專班，今年有55位高三學生在繁星及個人申請階段全獲錄取，其中39位學生錄取公立大學或公費生，達7成以上。立志服務偏鄉並受小清華的生態教育課程啟發，有7位學生申請上醫護科系，4位以第一志願錄取國立大學森林系。

八八風災之後，清華大學與屏北高中合作設立原住民教育實驗專班，稱為「小清華」，除派駐教授規畫課程，還安排學生志工團駐校服務，今年即將產生第五屆畢業生，學生多來自屏東、高雄、台東的原鄉。

小清華今年55位即將畢業的高三生中，有 22%獲錄取頂尖大學及公費生正取，共12人，包括清大2人、成大3人、原住民醫事公費2人、台師大1人、中山2人、中興3人。

以原住民身分申請上成大護理系公費生的魯凱族潘家祥，來自高雄茂林多納部落。他表示，高一時父親突發癲癎，因身處偏鄉，救護困難，令他興起想要成為一名護理師、投身偏鄉醫療的夢想。

「因為學校就在田中央，只能專心讀書。」潘家祥表示，小清華不僅提供學生住宿、伙食、交通等多項補助，最重要的是一個讓他心無旁鶩的念書環境，他很感謝專班老師及清大教授在他準備申請備審資料及口試時的指導。

來自屏東恆春的排灣族生許晴妍，錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學系，朝成為醫事人員的夢想再進一步。她表示，從國小到國中都就讀沒有原民生的學校，也習慣不少平地生對原住民族的偏見，但加入小清華後，與來自各族的原民生同吃共住，加上校方特別規畫的原住民文化課程，讓她更了解及認同自己原住民的身份與文化。

長期指導這群原民生的清大陳舜芬教授表示，小清華課程強調生態保育與原民文化，今年有4位學生以第一志願錄取國立大學森林系，以國土保育為職志；另有多名學生選擇東華原民院相關學系與暨大原鄉發展專班，志在傳承原民文化，「足見當初設立小清華的目標已充分落實。」

(中時)