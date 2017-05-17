結盟IS！賓拉登之子嗆聲反攻美
賓拉登家族日前發布一支最新宣傳影片，賓拉登的兒子哈姆薩(Hamza bin Laden)出現在影片中，公開鼓吹全球恐怖組織追隨者，向猶太人、美國人、俄國人發動「孤狼式攻擊」，亟欲再起，專家分析蓋達很可能和版圖縮小、面臨潰敗的恐怖組織IS，結盟成一股威脅全球的恐怖力量。
根據CNN報導，已故蓋達組織領導人賓拉登之子哈姆薩發布最新影片，在長達10分鐘的宣傳影片中，他把攻擊目標指向猶太、美國、俄國等西方人，呼籲全球各地的恐怖份子，用任何方便取得的方法，就地發動孤狼式的攻擊。
但是，恐怖主義專家Peter Bergen說，哈姆薩是蓋達組織的新面孔，過去蓋達組織跟伊斯蘭國(IS)恐怖組織被認為是互相競爭資源和搶奪新人的2個團體，然而誰也不能保證，2個敵對勢力未來可能和解、結盟。因為恐怖組織IS在敘利亞的勢力已經被美國為主的國際聯軍勢力逐漸削弱，在IS版圖越來越小之際，很可能因此轉而和蓋達聯手，尋求壯大勢力的機會。
美國專門監控恐怖組織的情報集團SITE Intelligence Group日前取得多支以哈姆薩為宣傳主題的影片，發現哈姆薩在影片中模仿他父親的聲音、語調，複製或重複他父親生前慣用的宣傳用詞和內容，企圖煽動全球恐怖團體起來作戰。
前FBI探員Ali Soufan指出，推測現年約28歲的哈姆薩，正準備以蓋達組織的資深領導人姿態，帶領他們整合全球的聖戰士，向西方國家發起進攻運動。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。