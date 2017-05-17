結盟IS！賓拉登之子嗆聲反攻美

賓拉登之子哈姆薩(Hamza bin Laden)，圖為2001年影像資料畫面。(美聯社)

前蓋達組織領導人賓拉登(Osama bin Laden) ，圖為1998年影像資料畫面。(美聯社)

賓拉登家族日前發布一支最新宣傳影片，賓拉登的兒子哈姆薩(Hamza bin Laden)出現在影片中，公開鼓吹全球恐怖組織追隨者，向猶太人、美國人、俄國人發動「孤狼式攻擊」，亟欲再起，專家分析蓋達很可能和版圖縮小、面臨潰敗的恐怖組織IS，結盟成一股威脅全球的恐怖力量。

根據CNN報導，已故蓋達組織領導人賓拉登之子哈姆薩發布最新影片，在長達10分鐘的宣傳影片中，他把攻擊目標指向猶太、美國、俄國等西方人，呼籲全球各地的恐怖份子，用任何方便取得的方法，就地發動孤狼式的攻擊。

但是，恐怖主義專家Peter Bergen說，哈姆薩是蓋達組織的新面孔，過去蓋達組織跟伊斯蘭國(IS)恐怖組織被認為是互相競爭資源和搶奪新人的2個團體，然而誰也不能保證，2個敵對勢力未來可能和解、結盟。因為恐怖組織IS在敘利亞的勢力已經被美國為主的國際聯軍勢力逐漸削弱，在IS版圖越來越小之際，很可能因此轉而和蓋達聯手，尋求壯大勢力的機會。

美國專門監控恐怖組織的情報集團SITE Intelligence Group日前取得多支以哈姆薩為宣傳主題的影片，發現哈姆薩在影片中模仿他父親的聲音、語調，複製或重複他父親生前慣用的宣傳用詞和內容，企圖煽動全球恐怖團體起來作戰。

前FBI探員Ali Soufan指出，推測現年約28歲的哈姆薩，正準備以蓋達組織的資深領導人姿態，帶領他們整合全球的聖戰士，向西方國家發起進攻運動。

(中時電子報)