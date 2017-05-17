防炸彈 美班機筆電禁令 可能擴及更多國家

美國國土安全部考慮，將禁止乘客在飛行時隨身攜帶筆電等電子產品的禁令，擴大實施到更多國家。（圖／美聯社）

美國官員表示，國土安全部考慮，將禁止乘客在飛行時隨身攜帶筆電等電子產品的禁令，擴大實施到更多國家；不過目前還未做出最終決定。

美國在今年3月時，為防止炸彈潛藏在電子產品中，限制從8個穆斯林為主的國家的10個機場飛往美國的旅客，不得攜帶筆電、平板等電子產品上機。受影響的國家包括：埃及、約旦、科威特、摩洛哥、卡達、土耳其、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。

據美國《華盛頓郵報》報導，美國國土安全部（DHS）發言人David Lapan 16日表示，目前還沒決定擴大禁令，但正在考慮中。這項禁令可能不只擴及歐洲，還可能擴及更多地區。DHS將會持續進行評估，以維護旅客在航行時的安全。

美國與歐盟官員將在17日於布魯塞爾，針對航空安全進行磋商，其中包含是否將此項禁令，擴及歐美航線。

(中時電子報)