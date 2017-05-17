體育老師變狼師 藉教高爾夫摸臀襲胸
桃園市一名女大生，去年9月開始至今年1月間，選修擔任學校體育老師的70歲林姓男子開設的高爾夫球課程，女學生因時常缺席害怕被扣考，且為了確認是否學期的最後一堂需要到課，主動打給林師詢問，林師則與女學生相約在國際路上一家高爾夫球場，教導女學生打高爾夫球。
女學生以為林師好意替她補課，沒想到林師卻假藉調整揮桿姿勢，觸摸她的胸部和臀部。女學生因為怕體育課得重修，隱忍沒有抗拒，事後才向學校的性平教育委員會提出檢舉，甚至因此罹患憂鬱症。
林師坦承有單獨指導女學生，摸到不該摸的地方只是因為不小心。有修林師課的同學則表示，林師也說過缺課6堂就扣考，但上課時僅會碰觸肩膀、腰、手臂等來糾正姿勢，不會摸到不該摸的地方。桃園地檢署根據當天監視器畫面和委員會調查結果，依照妨害性自主罪嫌將林師起訴。
(中時)
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