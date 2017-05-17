北市營養午餐 驗出6蔬果殘留農藥
台北市衛生局今公布3至4月進行學校自設廚房及食材抽驗結果，檢驗結果6件蔬果殘留農藥不符規定，檢驗結果6件蔬果殘留農藥不符規定，結果驗出台北市立啟聰學校、文山特殊教育學校、私立達人女子高級中學、三星國小、永吉國小、北投國小6間學校的委外餐盒驗出蔬果農業殘留，
衛生局表示，此次抽驗53間學校自設廚房，包含43間國小、3間特殊教育學校、2間國中小及5間高中職，共抽驗138件，包含54件盒餐、47件蔬果、32件肉品、1件麵製品及4件豆製品，檢驗結果6件蔬果殘留農藥不符規定，不合格率4.3%。
不符合的項目包括：油菜、椪柑、鵝白菜、橘子、西瓜、青江菜產品分別檢出1項殘留農藥不符規定，其中啟聰學校午餐委由大欣合餐行，油菜被驗出不得檢出的覆滅蟎。
衛生局表示，雖然覆滅蟎、邁克尼、佈飛松、依普同及克凡這些被檢出的農藥，皆為合法登記並領有許可證之農藥，但殘留農藥含量超過安全容許量，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款之規定，得以處以6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局表示，針對不符規定產品，已通知學校及教育局並令業者下架不得販售，並由教育局責令學校依「學校午餐契約」進行違規記點罰款。此案經查來源分別為雲林縣及苗栗縣，已通知轄管之衛生局會同農政單位進行查處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。