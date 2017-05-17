北市營養午餐 驗出6蔬果殘留農藥

台北市衛生局今公布3至4月進行學校自設廚房及食材抽驗結果，檢驗結果6件蔬果殘留農藥不符規定，檢驗結果6件蔬果殘留農藥不符規定，結果驗出台北市立啟聰學校、文山特殊教育學校、私立達人女子高級中學、三星國小、永吉國小、北投國小6間學校的委外餐盒驗出蔬果農業殘留，

衛生局表示，此次抽驗53間學校自設廚房，包含43間國小、3間特殊教育學校、2間國中小及5間高中職，共抽驗138件，包含54件盒餐、47件蔬果、32件肉品、1件麵製品及4件豆製品，檢驗結果6件蔬果殘留農藥不符規定，不合格率4.3%。

不符合的項目包括：油菜、椪柑、鵝白菜、橘子、西瓜、青江菜產品分別檢出1項殘留農藥不符規定，其中啟聰學校午餐委由大欣合餐行，油菜被驗出不得檢出的覆滅蟎。

衛生局表示，雖然覆滅蟎、邁克尼、佈飛松、依普同及克凡這些被檢出的農藥，皆為合法登記並領有許可證之農藥，但殘留農藥含量超過安全容許量，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款之規定，得以處以6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，針對不符規定產品，已通知學校及教育局並令業者下架不得販售，並由教育局責令學校依「學校午餐契約」進行違規記點罰款。此案經查來源分別為雲林縣及苗栗縣，已通知轄管之衛生局會同農政單位進行查處。

(中時)