中山高彰化系統塞 彰縣府爭開闢東彰快速道作替代道路

國道１號彰化系統特別塞，每到連假彰化路段都塞成大停車場，彰化縣政府要爭取開闢東彰化快速到作為替代道路。（吳敏菁攝）

國道1號從員林到后里塞得嚴重，今天縣議會定期大會質詢，議員蕭文雄等，指出國道3號車潮到彰化，往往就在彰化系統改走中山高，「難道就要一直這樣塞？建議比照五楊高架來施作」魏明谷表示，將爭取開闢環八卦山脈的東彰快速道路作中山高的主要替代道路。

每到連假或是上、下班尖峰時段，中山高在員林到后里路段就宛如「大停車場」，尤其，彰化系統與快官路段，塞車更是駕駛人揮不去夢魘，蕭文雄質詢，彰化人受到特別不便利待遇，國道規劃怎可以把車潮給「湧」進來？中部人是矮一截嗎？建議后里與員林比照五楊高架來施作。

魏明谷說，前提要先解決員林戰備跑道的問題，會向交通部提出訴求；他當立委時也一再向交通部提出，西部各縣市都有2條高速公路，只有彰化縣1條，彰化縣國道3號來到彰化走大肚溪，變東西向，再繞南投，等於車程多出40公里，時間多了1個小時，且計程收費，導致大客車、大貨車、營業車全部都在彰化系統的時候就走中山高，造成中山高塞車。

魏明谷指出，縣府提出東彰快速道路的訴求，希望在東邊興建1條快速道路，是他政見之一「3縱」，就是海邊、山邊各1條，和中間原有的中山高，構成3條縱的快速道路，至於高架的部分將向交通部提出訴求。

魏明谷也進一步提出，將研議東彰快速道路到大埔路段能否沿著大埔排水再銜街國道1號，這樣的話，也可以變成3條縱的高速公路或是快速道路，可大幅紓解彰化縣的平面交通，讓短程的車輛走一般道路，長途的車輛走高速公路，車輛分流，高速公路也比較不會塞車。

蕭文雄也提出，和美銜接國道3號的線東路，被設定為戰備跑到，兩旁建築要後退20公尺，根本阻礙了地方的發展，魏明谷表示，將請國防部、交通部會勘。

(中時)