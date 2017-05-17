中山高彰化系統塞 彰縣府爭開闢東彰快速道作替代道路
國道1號從員林到后里塞得嚴重，今天縣議會定期大會質詢，議員蕭文雄等，指出國道3號車潮到彰化，往往就在彰化系統改走中山高，「難道就要一直這樣塞？建議比照五楊高架來施作」魏明谷表示，將爭取開闢環八卦山脈的東彰快速道路作中山高的主要替代道路。
每到連假或是上、下班尖峰時段，中山高在員林到后里路段就宛如「大停車場」，尤其，彰化系統與快官路段，塞車更是駕駛人揮不去夢魘，蕭文雄質詢，彰化人受到特別不便利待遇，國道規劃怎可以把車潮給「湧」進來？中部人是矮一截嗎？建議后里與員林比照五楊高架來施作。
魏明谷說，前提要先解決員林戰備跑道的問題，會向交通部提出訴求；他當立委時也一再向交通部提出，西部各縣市都有2條高速公路，只有彰化縣1條，彰化縣國道3號來到彰化走大肚溪，變東西向，再繞南投，等於車程多出40公里，時間多了1個小時，且計程收費，導致大客車、大貨車、營業車全部都在彰化系統的時候就走中山高，造成中山高塞車。
魏明谷指出，縣府提出東彰快速道路的訴求，希望在東邊興建1條快速道路，是他政見之一「3縱」，就是海邊、山邊各1條，和中間原有的中山高，構成3條縱的快速道路，至於高架的部分將向交通部提出訴求。
魏明谷也進一步提出，將研議東彰快速道路到大埔路段能否沿著大埔排水再銜街國道1號，這樣的話，也可以變成3條縱的高速公路或是快速道路，可大幅紓解彰化縣的平面交通，讓短程的車輛走一般道路，長途的車輛走高速公路，車輛分流，高速公路也比較不會塞車。
蕭文雄也提出，和美銜接國道3號的線東路，被設定為戰備跑到，兩旁建築要後退20公尺，根本阻礙了地方的發展，魏明谷表示，將請國防部、交通部會勘。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。