檢警調具特殊性 行政院：不會改以政務職務進用

行政院人事行政總處今（17）日表示，檢察、調查與警察等機關因業務性質具特殊性，未來這些機關首長仍將維持現行任用規定，不會改以政務職務進用。

立法院司法及法制委員會15日初審通過《中央行政機關組織基準法部分條文修正草案》，二級機關副首長1到4人，其中1人應列常務職務，政務職以52人為限；三級機關涉及國家重大政務，首長得列政務或常務，總數以25人為限。

對於媒體報導指稱，「二、三級機關首長及副首長政治指派破壞文官體制」及「警政署、調查局首長將可政治任命，產生外行引導內行。」人事行政總處發布新聞稿澄清。

針對外界疑慮部分，人事行政總處表示，依現行中央行政機關組織基準法第18條規定，已賦予「性質特殊」的三級機關首長得以採用政務職位，就現有法制而言，一旦行政院判斷符合性質特殊此一特性的三級機關，都可在該機關組織法中提案訂為政務職務，並無數量上限。這次修法則特別增訂該類政務人員25人為可用上限，因此多數三級機關仍將以常務任用，兼顧政府多元用人彈性需求及常任文官的發展。

人事行政總處表示，未來並不會讓所有三級機關首長都改為政務職務，而是將「涉及國家重大政務」，也就是負責政策擬議且預算規模高，影響部會重大施政的機關才採政務或常務雙軌任用制度。

人事行政總處表示，至各界關注的檢察、調查、警察等機關，因業務性質具特殊性，有別於一般行政機關，已排除中央行政機關組織基準法的適用，因此未來這些機關的首長仍將維持現行任用規定，不會改以政務職務進用。

此外，對於外界質疑本次立委提案將部分二級機關政務副首長設置上限增加1人，調整為至多得設3人，將增加政府人事費用支出，人事行政總處表示，依現行行政院組織法規定，行政院所屬26個（不含獨立機關）二級機關政務副首長職務，最高設置52人，這次修法也是以總量管制方式規定上限數為52人，並未增加二級機關副首長職務總數。

(中時)