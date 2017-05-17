首辦學習區完全免試入學 新北2校錄取率100％

106學年度各項入學管道中，首度辦理學習區完全免試入學，其中新北市招生學校為有金山高中與雙溪高中，2校錄取率皆為100％，分別錄取119名及71名學習區國中應屆畢業生，於國中教育會考前辦理學習區完全免試入學，不採計「國中教育會考」積分，僅採計「多元學習表現」積分，可有效紓緩學習區國中學生升學壓力，落實免試精神。

新北市教育局與教育部為提升辦理學習區完全免試入學高中學校辦學品質，分別各提供金山高中與雙溪高中2校資源挹注經費達1050萬元。透過資源的挹注，2校聚焦於發展課程教學特色、提升教師教學品質與效能、更新教學圖儀設備及強化與國中端之教學夥伴關係，並同時輔導學習區內「高對應國中」發展教學品質提升計畫，以確保國中畢業生之學力品質，以輔導學生適性入學並選擇在地優質的高中學校。

新北市教育局進一步說明，從2012年起推動「高中高職旗艦計畫」，透過5年18億的經費挹注，輔導高中職學校提出多項創新方案，持續打造優質教育環境，透過這樣的挹注106年各校大學繁星入學成果大幅進步，在地就學率也從101學年度的5成，提升至105學年度高達近7成。

(中時)