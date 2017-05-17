別再找消防員捕蜂抓蛇！動物救援明年回歸農業局

動物救援明年起將回歸新北市農業局權責。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區67歲黃姓女子15日清晨6時許在自家巷口遭蛇咬傷，所幸送醫後無大礙。新北市消防局提醒，動物救援(如捕蜂、抓蛇、救貓、救狗)等非消防本業業務，明年起將回歸新北市農業局動保處主管，民眾可撥打動保處專線：02-29596353，別再誤打119囉！

消防局表示，2012年至2016年新北市消防局執行捕蜂捉蛇業務量高達4萬7000多件，光是去年一整年捕蜂抓蛇就已高達9千530件，不但增加基層警消負擔，也讓未接受過專業訓練的基層警消，暴露在危險之中。

為讓消防人員專責本業救災、救護工作，明年動物救援業務將回歸新北市農業局，民眾若碰上捕蜂、抓蛇、救貓救狗等動物救援項目，可電洽動保處專線：02-29596353，請動保處人員協助，若民眾遭蜂蛇叮咬受傷，仍可打119協助送醫。

(中時)