踏入演藝圈一路遭否定 葉瑋庭：不再與人群接觸

葉瑋庭因為失言風波，演藝事業一度跌至谷底。(圖/本報系資料照)

歌手葉瑋庭參加《超級星光大道》第2季走紅，接著更擔任張惠妹專屬合音，巡迴世界各地演出，不過經歷失言風波被轟矮化國格，讓她一度罹患「人群恐懼症」，今天更在臉書表露心聲，從踏入演藝圈來始終都覺得被否定。

葉瑋庭表示經歷比賽後，便正式進入這個光鮮亮麗的圈子，後來再度被公司安排參加選秀比賽，讓她一度迷惘唱歌不就是要開心的唱嗎?何時變成是要被外界「記住」而唱，讓她不解已此方式證明自己的價值何在?雖然一路上都感覺遭到否定，即使知道做在多也不會改變結果，讓仍不停告訴自己只要還被注意就不能放棄，未料參加比賽時被誤解在說謊，讓她開始不再主動與人接觸，更不諱言至今仍在學習如何適應演藝圈。

直到拍《煙起》這部戲時，在導演要求下希望藉由台詞把工作受的委屈都宣洩出來，葉瑋庭表示當下腦海許多畫面，尤其看到與她演對手戲的琇琴時，情緒瞬間潰堤所有膽怯都隨著淚水釋放出來，或許自己當下心境就如同劇中角色，覺得自己是被是複雜的，甚至沒有臉再見到家人，但最終還是想回到溫暖的家裡好好療傷，最後她也感謝導演讓她有機會面對自己陰暗面，並藉此勇敢面對那個真實的自己。

(中時電子報)