金門金湖半馬路跑 1618人運動兼觀光

金門縣觀光協會今天宣布「金湖觀光半程馬拉松路跑」21日登場。（李金生攝）

金湖觀光路跑經過的景點之一「金門縣林務所」。（李金生攝）

金湖觀光路跑經過的景點之一「榕園」。（李金生攝）

金湖觀光路跑經過的景點之一「太湖」。（李金生攝）

金湖觀光路跑經過的景點之一「823戰史館」。（李金生攝）

「2017魅力金門-金湖觀光半程馬拉松路跑」將於21日上午7時在金門農工職校校門口鳴槍起跑，共有兩岸和外籍跑者1618人報名參加。

這項作為「2017魅力金門路跑」第4站，整合運動與觀光，讓跑者欣賞沿途美景的主題性活動，為國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）認證的正式比賽，包括路線丈量、比賽規則與半馬證書，均符合國際標準，共有大陸202人、臺灣989人、國外人士12人（美屬薩摩亞、香港、馬來西亞）與本地金門跑者415人報名參加。

當天將從金門農工職校出發，沿途經過中正紀念林、榕園、八二三戰史館、中正公園、羅寶田神父紀念園、彩色屋、新市市區、823戰役勝利紀念碑、林務所和農試所等地方景點。

金門縣工商策進會贈送參加者每人新台幣200元消費券 ，須於活動當天消費完畢，現場並提供20個攤位，讓金湖鎮轄內商家設攤，期待為地方產業帶來一些商機。

(中時)